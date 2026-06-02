مالية كوردستان تبحث المراحل الأخيرة لتسليم مشروع "حسابي" بالكامل للوزارة خلال أشهر

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع وزير المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، آوات شيخ جناب، مع الفريق المشرف على مشروع "حسابي" في مكتب رئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة آخر خطوات تنفيذ مشروع "حسابي"، مع التأكيد على تسريع عملية تسجيل كافة مستحقي الرواتب (الموظفين والمتقاعدين) في أقرب وقت ممكن.

وفي جانب آخر من الاجتماع، تم تباحث خطوات نقل المشروع إلى ملاك وزارة المالية، والتي بدأت حالياً عبر عدة مراحل، ومن المقرر أن يتم تسليم المشروع بالكامل إلى وزارة المالية خلال الأشهر القليلة القادمة.

وفي جانب آخر من الاجتماع، استُعرضت آخر خطوات مشروع "حسابي" بالبيانات والمعلومات؛ حيث تم حتى الآن تسجيل 1,168,000 (مليون ومئة وثمانية وستين ألف) موظف ومستحق راتب، وتوزيع أكثر من 830,000 (ثمانمئة وثلاثين ألف) بطاقة مصرفية. وبالنسبة لرواتب شهر أيار/مايو، فقد استلم 800,000 (ثمانمئة ألف) شخص رواتبهم عبر 635 جهاز صراف آلي (ATM).

وفي الوقت الحالي، بدأت عملية تسجيل موظفي العقود (على الملاك، والتطوير، والإيرادات)، ولم يتبقَّ سوى نحو 50 ألف مستحق راتب لتسجيل أنفسهم، والذين يمثل ورثة المتقاعدين القسم الأكبر منهم، بينما يقيم جزء آخر منهم خارج كوردستان.

كما جرى الإشارة إلى أنه من أصل 474,000 (أربعمئة وأربعة وسبعين ألف) متقاعد وذوي شهداء ومستفيدي الرعاية الاجتماعية، تم تسجيل 418,000 (أربعمئة وثمانية عشر ألفاً) منهم حتى الآن، واستلم 220,000 (مئتان وعشرون ألفاً) من مستحقي الرواتب بطاقاتهم المصرفية.

وفي الجزء الختامي من الاجتماع، وجّه وزير المالية الفريق والجهات المعنية بحشد كافة جهودهم وإمكانياتهم مع البنوك لمعالجة المشاكل والعقبات التي ظهرت خلال الفترة الماضية، ولا سيما مشاكل أجهزة الصراف الآلي (ATM)، والمشاكل المتعلقة بالمتقاعدين أثناء استلام بطاقاتهم المصرفية، ووضع آلية جديدة لتسجيل المتقاعدين المرضى والعاجزين الذين لا يستطيعون مراجعة البنوك.