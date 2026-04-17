بوساطة باكستانية.. إيران تعلن عن تفاهمات مع أمريكا أفضت لوقف إطلاق النار في لبنان

أربيل (كوردستان24)- أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترحيبها الرسمي باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، معتبرة أن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار "تفاهم أوسع" جرى التوصل إليه بين طهران وواشنطن. وفي سياق متصل، شدد رئيس البرلمان الإيراني على أن استقرار لبنان يمثل أولوية قصوى توازي في أهميتها الأمن القومي الإيراني.

وصرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الخميس، أن وقف العمليات العسكرية في لبنان كان جزءاً من تفاهمات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة، جرت برعاية ووساطة باكستانية في العاصمة إسلام آباد.

وأوضح بقائي أن الدبلوماسية الإيرانية ركزت منذ انطلاق جولات الحوار مع الأطراف الإقليمية والدولية على ضرورة إرساء وقف إطلاق نار شامل وفوري يغطي كافة الجبهات في المنطقة، بما في ذلك الساحة اللبنانية.

من جانبه، أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني (البرلمان)، محمد باقر قاليباف، خلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أن وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان يحظى بذات الأهمية التي توليها طهران لأمنها الداخلي في مواجهة التحديات مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وكشف قاليباف أن طهران مارست ضغوطاً خلال مفاوضات إسلام آباد وما تلاها من مراحل، لدفع الأطراف الأخرى نحو القبول بوقف دائم لإطلاق النار في كافة مناطق الصراع، مشيراً إلى أن ذلك استند إلى الاتفاق الموقع في 8 نيسان/أبريل الجاري، والذي نص على هدنة أولية لمدة أسبوعين.

وعلى الرغم من الرواية الإيرانية التي تربط المسارات ببعضها، تصر كل من إسرائيل والولايات المتحدة على أن مفاوضات وقف إطلاق النار في لبنان سارت في مسار مستقل تماماً، نافيةً وجود أي صلة بينها وبين أي قنوات حوار أو مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع طهران.