مجلس النواب الأمريكي يقر في تصويت رمزي قرارا يأمر بإنهاء الحرب على إيران

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أربيل (كوردستان24)- أقر مجلس النواب الأميركي الأربعاء، قرارا يأمر بسحب القوات الأميركية من الحرب ضد إيران، في ضربة سياسية للرئيس دونالد ترامب الذي بدأ هذا النزاع في 28 شباط/فبراير.

ويعد القرار الذي تم تبنيه بانضمام أربعة نواب جمهوريين إلى الديموقراطيين، رمزيا إلى حد كبير نظرا لحق النقض الذي يتمتع به الرئيس الأميركي في حال موافقة مجلس الشيوخ أيضا عليه.

وصوت 215 نائبا مقابل 208 لصالح القرار الذي تقدم به عضو ديموقراطي بارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب.

واعتبر النواب الديمقراطيون في اللجنة في بيان على منصة اكس أن هذاالتصويت "رسالة قوية وواضحة باسم الشعب الأميركي إلى دونالد ترامب: حان الوقت لإنهاء حربه غير الشرعية وغير الشعبية التي اختار أن يشنها على إيران".

وهذه هي المرة الأولى التي يقر فيها مجلس النواب ذو الغالبية الجمهورية، إجراءً يهدف إلى إجبار ترامب على إنهاء العمليات العسكرية ضد طهران منذ بدء الحرب قبل ثلاثة أشهر.

واجتاز قرار مماثل مرحلة حاسمة في مجلس الشيوخ في نهاية أيار/مايو، ومن المتوقع أن يقره أيضا المجلس الذي يتمتع فيه الجمهوريون بغالبية ضئيلة في وقت مبكر من هذا الأسبوع.

وتصر إدارة ترامب على أن الحرب ضد إيران قد انتهت، على الرغم من استمرار تبادل إطلاق النار بين قوات الجانبين، وقلة المؤشرات على إحراز تقدم حقيقي في مفاوضات السلام.

AFP