مقتل خبير التغذية وكمال الأجسام غيث برصاص مراهق داخل صالة رياضية في بغداد

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أربيل (كوردستان24)- أفاد مصدر أمني، اليوم، بمقتل خبير التغذية وكمال الأجسام الكابتن غيث إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل مراهق يبلغ من العمر 16 عاماً في منطقة الجهاد غربي العاصمة العراقية بغداد.

وقال المصدر إن الحادث وقع بعد خلاف داخل إحدى الصالات الرياضية، على خلفية رفض الكابتن غيث السماح للمراهق باستخدام أحد أجهزة التمرين. وأضاف أن المراهق غادر المكان عقب المشادة، قبل أن يعود حاملاً سلاحاً رشاشاً ويطلق النار على الضحية.

وأوضح المصدر أن المهاجم أطلق 17 رصاصة باتجاه الكابتن غيث، ما أدى إلى مقتله في الحال، فيما باشرت القوات الأمنية إجراءاتها بالتحقيق في ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتسببت الحادثة بصدمة واسعة بين مرتادي الصالات الرياضية ومتابعي الكابتن غيث على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بمحاسبة الجاني وتشديد الإجراءات الأمنية للحد من حوادث العنف المسلح.