نيجيرفان بارزاني يبحث مع نائب وزير الخارجية الإيراني استقرار المنطقة وتطوير العلاقات الثنائية

أربيل (كوردستان24)- التقى رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، بعد ظهر اليوم الجمعة في مدينة أنطاليا التركية، نائب وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، لبحث جملة من الملفات الإقليمية والثنائية.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، لا سيما تداعيات الصراعات الراهنة. وأكد الطرفان على الأولوية القصوى لاستمرار وقف إطلاق النار، مشددين على أن الحوار والتفاهم يمثلان السبيل الوحيد لتفادي اندلاع الحروب مجدداً، وتحقيق السلام الشامل وحماية أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط.

كما تناول الاجتماع سبل تعزيز علاقات العراق وإقليم كوردستان مع طهران، حيث جرى التأكيد على أهمية ترسيخ التعاون المشترك في مختلف المجالات الحيوية التي تخدم مصالح الجانبين.