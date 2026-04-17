الإطار التنسيقي يجتمع غداً لحسم مرشح رئاسة الوزراء وسط سباق مع الزمن الدستوري

أربيل (كوردستان24)- أعلن فراس المسلماوي، المتحدث باسم كتلة "الإعمار والتنمية" في مجلس النواب العراقي، اليوم الجمعة، عن عقد اجتماع حاسم للإطار التنسيقي يوم غد السبت، يخصص لتسمية مرشح لمنصب رئيس الوزراء.

وقال المسلماوي في تصريح صحفي لوكالة الانباء العراقية، "إنه بعد نجاح عملية انتخاب رئيس الجمهورية، سيعقد الإطار التنسيقي الشيعي اجتماعاً يوم غد السبت، الموافق 18 نيسان 2026، بهدف التوافق على هوية المرشح الجديد الذي سيتولى مهمة تشكيل الحكومة المقبلة".

وأوضح النائب العراقي أن القوى السياسية تجد نفسها الآن أمام تحدٍ كبير يتمثل في ضرورة الالتزام بالمدد والتوقيتات التي حددها الدستور عقب انتخاب رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن الاجتماع يهدف بالدرجة الأولى إلى تعزيز التوافق الوطني وكسر حالة الانسداد السياسي التي خيمت على المشهد.

وأضاف المسلماوي أن كتلة "الإعمار والتنمية" تسعى لأن يكون هذا التحرك نقطة انطلاق حقيقية لتشكيل "حكومة خدمة وطنية"، تكون قادرة على تلبية الاحتياجات الملحة للشعب العراقي وتحقيق تطلعاته.

يُذكر أن الإطار التنسيقي كان قد طرح في وقت سابق اسم نوري المالكي كمرشح للمنصب، إلا أن ضغوطاً وفيتو أمريكياً حال دون المضي في هذا الخيار، مما اضطر القوى السياسية داخل الإطار إلى مراجعة حساباتها والبحث عن شخصية بديلة تحظى بتوافق محلي وقبول دولي لضمان تمرير الحكومة.