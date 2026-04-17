رئيس حكومة كوردستان ووزير الداخلية الأميركي يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية وأوضاع المنطقة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- بحث رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، مع وزير الداخلية الأمريكي ورئيس المجلس الوطني للطاقة في البيت الأبيض، دوغ بورغوم، سبل تعزيز العلاقات الثنائية في قطاع الطاقة، والدور المحوري للشركات الأمريكية في دعم وتطوير هذا القطاع الحيوي.

وتناول الجانبان خلال اتصال هاتفي، اليوم الجمعة، مستجدات الأوضاع الأمنية والاقتصادية في إقليم كوردستان والعراق، وذلك في ظل التفاهمات الأخيرة واتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين واشنطن وطهران، وما يترتب عليه من انعكاسات على استقرار المنطقة.

من جهته، أعرب الوزير بورغوم عن تقديره العالي للدور القيادي الذي يضطلع به رئيس حكومة الإقليم في ملف الطاقة وجهوده المستمرة لتعزيز هذا التعاون، مؤكداً دعم بلاده لهذه المساعي.

في المقابل، ثمّن مسرور بارزاني الدعم الأمريكي المتواصل للإقليم، مشدداً على ضرورة توفير الحماية اللازمة لكوردستان ووضع حد للهجمات التي تستهدف البنى التحتية للمنشآت النفطية والغازية.

كما جدد تأكيده على التزام الإقليم الراسخ بالعمل كشريك أساسي لتحقيق السلام والازدهار الإقليمي.