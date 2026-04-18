قاليباف لترامب: كذبت 7 مرات في ساعة واحدة والعبور من هرمز مرهون بموافقة طهران

أربيل (كوردستان24)- شن رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، هجوماً لاذعاً على الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب)، متهماً إياه بالاعتماد على "التضليل الممنهج" في التعامل مع الملفات الشائكة بين البلدين.

وفي تصريحات شديدة اللهجة، وجه قاليباف خطابه لترامب قائلاً: "لقد كذبت سبع مرات في غضون ساعة واحدة"، مؤكداً أن اتباع سياسة التضليل لن يقود واشنطن إلى تحقيق أي نصر في الميدان العسكري، كما لن يسهم في دفع عجلة المفاوضات الدبلوماسية إلى الأمام.

وفي رسالة واضحة تتعلق بالأمن البحري والضغوط الاقتصادية، شدد قاليباف على أن استمرار سياسة الحصار والعقوبات لن يفتح آفاقاً في المنطقة، مشيراً إلى أن "العبور من مضيق هرمز سيبقى مرهوناً بموافقة إيران"، في إشارة إلى سيطرة طهران الاستراتيجية على الممر المائي الحيوي.

واختتم رئيس البرلمان الإيراني تصريحاته بالتقليل من شأن الضغوط النفسية التي تمارسها الإدارة الأمريكية، مؤكداً أن "الحرب الإعلامية" التي تشنها واشنطن لن تنجح في التأثير على إرادة الشعب الإيراني أو زعزعة استقراره.