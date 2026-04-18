جولة مفاوضات جديدة بين واشنطن وطهران في إسلام آباد

أربيل (كوردستان24)- يستعد مسؤولون رفيعو المستوى من الولايات المتحدة وإيران لإطلاق جولة جديدة من المفاوضات، وسط توقعات بالتوصل إلى اتفاق أولي بشأن الملف النووي الإيراني.

وفي هذا السياق، صرح مسؤول إيراني رفيع لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم السبت 18 نيسان/أبريل 2026، بأن جولة جديدة من المحادثات المباشرة مع الجانب الأمريكي ستنطلق يوم الاثنين المقبل، الموافق 20 نيسان، في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

من جهة أخرى، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أمريكي تأكيده أن الرئيس دونالد ترامب لن يتنازل عن "خطوطه الحمراء" خلال هذه المفاوضات مع طهران. وفي المقابل، أعرب مسؤول إيراني للوكالة ذاتها عن أمل بلاده في التوصل إلى اتفاق مبدئي مع واشنطن خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح المسؤول الإيراني أن هناك مؤشرات تلوح في الأفق نحو "حل وسط" يسمح بالتخلص من جزء من احتياطي اليورانيوم الإيراني، كخطوة لبناء الثقة وتسهيل رفع العقوبات.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات تتبع السفن التي نشرتها "رويترز" تحركاً لافتاً في المنطقة، حيث غادرت عدة ناقلات نفط منطقة الخليج وعبرت مضيق هرمز، في إشارة إلى استقرار نسبي في حركة الملاحة تزامناً مع الأجواء الدبلوماسية.

تأتي هذه التطورات بعد جولة مفاوضات مباشرة عُقدت في إسلام آباد يوم السبت الماضي، 11 نيسان/أبريل 2026، واستمرت نحو 21 ساعة من النقاشات المكثفة. وعقب انتهاء تلك الاجتماعات، صرح جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، في مؤتمر صحفي بأنه رغم مناقشة العديد من القضايا "الجوهريّة"، إلا أن الطرفين لم يتوصلا حينها إلى اتفاق نهائي، مما يجعل الجولة المقبلة حاسمة في مسار الملف النووي.