اجتماع رباعي في أنطاليا لبحث التهدئة الإقليمية والمفاوضات الأمريكية–الإيرانية

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- استضافت مدينة أنطاليا التركية، اليوم السبت، اجتماعاً وزارياً رباعياً ضم وزراء خارجية كل من مصر، وتركيا، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية باكستان، وذلك لبحث سبل خفض التصعيد في المنطقة ومتابعة مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

عقد الاجتماع على هامش "منتدى أنطاليا الدبلوماسي"، بمشاركة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وهاكان فيدان وزير الخارجية التركي، والأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، ومحمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن هذا الاجتماع يمثل المحطة الثالثة في إطار "الآلية الرباعية" المشتركة، بعد اجتماعين سابقين عُقدا في الرياض وإسلام آباد، مما يعكس رغبة الدول الأربع في تعزيز التنسيق تجاه التطورات المتسارعة التي تعصف بالمنطقة.



تركزت المباحثات حول محورين أساسيين:

المسار السياسي والأمني: حيث استعرض الوزراء مستجدات الأوضاع الإقليمية ومسار المفاوضات الأمريكية–الإيرانية، مع التأكيد على ضرورة احتواء التوتر لتحقيق التهدئة واستعادة الاستقرار، فضلاً عن رسم ملامح "النظام الإقليمي" لما بعد انتهاء الحرب الحالية.

التداعيات الاقتصادية: ناقش الاجتماع الآثار الوخيمة للنزاعات الراهنة على الاقتصاد العالمي، مع التركيز بشكل خاص على أمن الملاحة الدولية، وسلاسل الإمداد، والأمن الغذائي، بالإضافة إلى تقلبات أسعار النفط والطاقة.



من جانبه، أشاد وزير الخارجية المصري بالنتائج التي حققها اجتماع كبار المسؤولين للآلية الرباعية في إسلام آباد منتصف أبريل الماضي، معتبراً إياها خطوة إيجابية لتفعيل التعاون المشترك.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الوزراء على استمرار التنسيق والتشاور الوثيق، وبذل كافة الجهود الممكنة لدعم نجاح المفاوضات الأمريكية–الإيرانية، باعتبارها ركيزة أساسية لخفض التصعيد وضمان أمن واستقرار المنطقة في ظل التحديات الراهنة.