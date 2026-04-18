حصاد الربيع في جبال كوردستان: متعة البحث عن الأعشاب البرية ومخاوف من اندثارها بسبب القطف الجائر

أربيل (كوردستان 24)- مع حلول فصل الربيع وانحسار الثلوج تدريجياً عن القمم الجبلية في إقليم كوردستان، تبدأ رحلة سنوية ينتظرها الكثيرون؛ رحلة البحث عن "كنوز الأرض" من الأعشاب والنباتات البرية التي تشتهر بها المنطقة.

في منطقة "برادوست" الجبلية، التي ترتفع أكثر من 2000 متر عن مستوى سطح البحر، يقطع الأهالي مسافات طويلة وتضاريس وعرة تستغرق ساعات للوصول إلى المناطق الغنية بهذه النباتات.

وتعد أنواع مثل "الكنكر"، و"الريباس"، و"السليفورك" من أكثر الأصناف طلباً، لما تتميز به من فوائد صحية وطعم فريد يدخل في صلب المائدة الكوردية الربيعية.

ويقول كمال رسول، وهو أحد جامعي هذه الأعشاب، إن هذه الرحلات تبدأ من الصباح الباكر وتستمر حتى المساء، حيث يتجمع الأهالي في الجبال لجمع ما تجود به الطبيعة بعد ذوبان الثلوج.

إلا أن هذه "النعمة الربيعية" تواجه خطراً يهدد استدامتها. فقد أعرب خبراء وبيئيون عن قلقهم المتزايد من الطريقة العشوائية التي يتبعها البعض في جني هذه النباتات.

ويحذر الناشط البيئي، جابر برادوستي، من ظاهرة اقتلاع النباتات من جذورها بدلاً من قطع أوراقها فقط.

ويضيف برادوستي: "عندما تُقتلع النبتة من جذورها، فإنها لن تنمو مرة أخرى في العام القادم. هذا التصرف لا يضر بالبيئة فحسب، بل يحرم الأجيال القادمة من هذه الموارد الطبيعية. ندعو الجميع إلى استخدام السكاكين لقطع الجزء المطلوب والحفاظ على الجذور حية في باطن الأرض".

وتشكل هذه النباتات البرية مصدر رزق لعديد من العائلات، إضافة إلى كونها تقليداً اجتماعياً وجمالياً يزين جبال كوردستان، مما يستوجب تضافر الجهود لرفع الوعي بأهمية الحفاظ على التوازن البيئي وضمان عدم تعرض هذه الأنواع النادرة لخطر الانقراض.

تقرير : بكر سليمان - كوردستان24 - برادوست