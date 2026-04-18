أهالي كوردستان يحتفون بالطبيعة: "النزهات الربیعیة" ملاذ للسكينة والأمان قبل لهيب الصيف

أربيل (كوردستان 24)- مع انحسار التوترات الأمنية وعودة الاستقرار إلى ربوع إقليم كوردستان، عادت العائلات الكوردستانية من جديد لتملأ السهول والجبال، مستمتعة بأجواء الربيع الخلابة في تقليد "السيران" السنوي، الذي يعد متنفساً أساسياً قبل قدوم حرارة الصيف.

ورصدت كاميرا "كوردستان24" توافد مئات العائلات إلى المناطق الخضراء، حيث افترشوا الأرض ونصبوا الخيام في أجواء غمرتها الفرحة والاطمئنان.

وأشار عدد من المواطنين إلى أن الشعور بالأمان هو المحرك الأساسي لهذا الإقبال الواسع، مؤكدين أن الاستقرار السياسي والأمني انعكس إيجاباً على الروح المعنوية للأهالي.

الأمان.. النعمة الأغلى

يقول أحد المواطنين المشاركين في هذه النزهات: "بعد انتهاء فترات القلق والتوتر، نعيش الآن أجواءً من السلام. الأمان هو أعظم نعمة، ونحن نستغل هذه الفرصة للخروج مع عائلاتنا والتمتع بجمال بلادنا".

من جهتها، أعربت إحدى السيدات عن سعادتها بالأجواء قائلة: "كوردستان بطبيعتها تشبه الجنة، ونحن ممتنون جداً لهذا الهدوء الذي يسمح لأطفالنا باللعب بحرية في أحضان الطبيعة. نتمنى أن يديم الله علينا هذا السلام".

دعوة للطبيعة وحماية البيئة

ولم تخلُ هذه النزهات من "رائحة الشواء" الكوردية التقليدية، حيث يحرص الأهالي على تحضير وجباتهم في الهواء الطلق.

وأكد أحد المتنزهين أن "الخروج إلى الطبيعة يخلص الإنسان من الضغوط النفسية"، داعياً الجميع إلى عدم البقاء في المنازل والاستمتاع بجمال الربيع، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على نظافة البيئة وحماية المناطق السياحية.

ويأمل المعنيون بقطاع السياحة أن يستمر هذا الاستقرار لتعويض الخسائر التي لحقت بهذا القطاع في فترات سابقة، حيث تساهم هذه الحركة السياحية الداخلية في إنعاش الاقتصاد المحلي وتعزيز الروابط الاجتماعية بين أبناء المجتمع الكوردستاني.

تقریر: شیماء بایز – كوردستان24 – اربیل