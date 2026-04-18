رئيس إقليم كوردستان ووزير الدفاع التركي يؤكدان على السلام

أربيل (كوردستان24)- مواصلةً لجدول أعماله في منتدى أنطاليا الدبلوماسي، اجتمع رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، صباح اليوم (السبت، 18 نيسان 2026)، مع وزير الدفاع التركي يشار غولر.

واستعرض الجانبان خلال اجتماعهما آخر تطورات الأوضاع في المنطقة بصورة عامة وآثارها وتداعياتها، وأكدا على أهمية استمرار وقف إطلاق النار وتحقيق السلام وحماية الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

وقيّم وزير الدفاع التركي عالياً موقف إقليم كوردستان الذي لم يصبح طرفاً في الحرب وتعقيدات المنطقة، وشدد على التنسيق متعدد الأطراف لحماية الأمن والاستقرار، وأشاد بدور رئيس إقليم كوردستان في هذا السياق.

من جانبه، أكد نيجيرفان بارزاني على أن إقليم كوردستان سيكون كما هو دائماً عامل أمان واستقرار، ويرغب في توطيد العلاقات مع دول الجوار على أساس المصلحة المشتركة.

وشكلت علاقات تركيا مع العراق وإقليم كوردستان والتعاون المشترك بين الجانبين محوراً آخر للاجتماع.