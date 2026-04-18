بيان من وزارة الصحة في إقليم كوردستان بشأن وفاة المريضة (غزال مولان)

أربيل (كوردستان 24)- أفادت وزارة الصحة في إقليم كوردستان في بيان رسمي، أنه بعد تحويل المريضة (غزال مولان) من مستشفى (شورش) التابع لمديرية صحة البيشمركة إلى مستشفى (بخشين) في القطاع الخاص، لم تُجرَ الإجراءات الطبية اللازمة ولم يتم قبولها في المستشفى، ما أدى إلى وفاتها لاحقاً.

وأكدت الوزارة أنها كانت على تواصل مباشر مع مديرية صحة السليمانية، وبناءً على شكوى رسمية واستناداً إلى قانون حقوق المرضى رقم 4 لسنة 2020، وتعليمات التحقيق رقم 16 لسنة 2022، تم توجيه الجهات المختصة لفتح تحقيق شامل في الحادثة لكشف جميع ملابساتها واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين.

وشدد البيان على أن مؤسسات القطاع الصحي في الإقليم ملتزمة بواجبها الإنساني في حماية حياة المرضى، وأنها لن تسمح بأن تتأثر الخدمات الصحية بأي ضغوط أو اعتبارات سياسية، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي جهة يثبت تقصيرها.