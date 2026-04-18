قارب "نورولي" ... تجربة سياحية فريدة تجذب مئات الزوار إلى نهر سيروان في حلبجة

أربيل (كوردستان 24)- في خطوة تهدف إلى تنشيط السياحة واستغلال الطبيعة الخلابة، يشهد قضاء حلبجة في إقليم كوردستان إقبالاً واسعاً على مشروع سياحي مبتكر يتمثل في "قارب ومقهى عائم" في منطقة "نورولي" على مياه نهر سيروان. يستقطب هذا المشروع الفريد مئات السياح يومياً، مقدماً لهم فرصة للاستمتاع بالأجواء الهادئة والمناظر الجبلية والمائية الساحرة.

أوضح اسام محمد" مراسل كوردستان24، من موقع الحدث أن هذا القارب السياحي المتحرك يضم مقهى متكاملاً يقدم خدماته للزوار وسط النهر، ويستقبل يومياً مئات السياح الباحثين عن الراحة والاستجمام.

وفي حديثه عن الفكرة والهدف من المشروع، صرح "شاكار لقمان"، صاحب المشروع، قائلاً: "أردنا أن نحذو حذو المدن والبلدان الأخرى في الاستفادة من جمال طبيعتنا. محافظة حلبجة تمتلك مواقع خلابة من كل زاوية، لذا قررنا استثمار هذا المنظر الجميل وإنشاء هذا القارب المتحرك في منطقة نورولي".

وأضاف لقمان: "نطمح من خلال هذا المشروع إلى جذب المزيد من السياح سنوياً لزيارة المنطقة، وأن نكون سبباً في تسليط الضوء على الجمال الطبيعي الذي تتمتع به هذه البقعة".

لاقى المشروع استحساناً كبيراً من قبل الزوار الذين توافدوا من مختلف المدن. وعبرت السائحة "بيزرفان محمد"، التي قدمت من مدينة السليمانية، عن إعجابها قائلة: "المكان جميل جداً، وهذه زيارتي الأولى له. الأجواء هنا رائعة وممتعة للغاية، وكل شيء يبدو مذهلاً".

من جهتها، أشارت السائحة "بافي كمال" إلى أن التجربة تعتبر جديدة ومبتكرة، مؤكدة أن المواطنين في إقليم كوردستان يبحثون دائماً عن تجارب وأماكن غير تقليدية.

وأضافت: "القارب يتميز بتصميمه الجميل، فهو يجمع بين كونه مقهى وقارباً في آن واحد. ما يميزه حقاً هو حركته البطيئة والهادئة؛ فلو كان القارب سريعاً لما تمكنا من رؤية الطبيعة. هذه الحركة الهادئة تتيح للسائح الاسترخاء، الاستمتاع بالمناظر الطبيعية، والتقاط الصور التذكارية الجميلة".

يمثل مشروع قارب "نورولي" العائم إضافة نوعية لقطاع السياحة في محافظة حلبجة، ويعكس توجهاً ناجحاً نحو استثمار الموارد الطبيعية والمائية لخلق تجارب ترفيهية مميزة، تلبي تطلعات الزوار وتساهم في إنعاش الحركة الاقتصادية والسياحية في المنطقة.