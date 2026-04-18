كتلة الديمقراطي الكوردستاني تعلن موقفها بشأن مشروع قانون التجنيد الإلزامي

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلن عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، زيرك زيباري، اليوم السبت 18 نيسان 2026، عن موقف كتلته الرافض لمشروع قانون الخدمة العسكرية الإلزامية (التجنيد الإلزامي).

وقال زيباري في تصريح لـ "كوردستان 24"، إن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني تعارض مشروع القانون وتؤكد رفضها له، مشدداً على أنه "حتى في حال تمرير القانون والمصادقة عليه، فإنه لن يدخل حيز التنفيذ في إقليم كوردستان ولن يتم العمل به".

يأتي هذا الموقف تزامناً مع إعلان مجلس النواب العراقي عن إدراج مشروع قانون "الخدمة الوطنية" ضمن جدول أعمال جلسته المقررة يوم غدٍ الأحد، 19 نيسان 2026. ويقضي مشروع القانون المذكور بإلزام المواطنين بأداء الخدمة العسكرية لفترة زمنية محددة، ومن المقرر أن يبدأ البرلمان بمناقشة بنوده في الجلسة المقبلة.