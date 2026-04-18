مجتبى خامنئي: القوة البحرية الإيرانية في أهبة الاستعداد لتلقين الأعداء مرارة الهزيمة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أكد المرشد الايراني مجتبى خامنئي، اليوم السبت، أن القوة البحرية للجيش الإيراني باتت في أعلى مستويات الجاهزية القتالية، مشدداً على قدرتها على إلحاق "هزائم جديدة" بأي قوى معادية تحاول المساس بأمن البلاد.

ووصف خامنئي، في بيان رسمي، الجيش الإيراني بأنه "ابن الشعب بحق"، مشيراً إلى أنه ينبثق من صلب الأسر الإيرانية. ودعا إلى ضرورة تسريع وتيرة تطوير القدرات العسكرية المتنوعة للجيش ومضاعفة الجهود في مسار تعزيز القوة الدفاعية.

وأشاد البيان بالدور التاريخي للجيش في حماية وحدة البلاد، مؤكداً أنه وقف سداً منيعاً أمام "المخططات الخبيثة" للولايات المتحدة وفلول النظام البهلوي السابق والحركات الانفصالية التي سعت لتمزيق وحدة الأراضي الإيرانية.

وتابع خامنئي موضحاً أن الجيش يدافع ببسالة عن الأرض والمياه والراية الوطنية، مستنداً إلى "ركيزة إلهية وشعبية قوية"، ومن خلال التنسيق الكامل والعمل "كتفاً إلى كتف" مع سائر صنوف القوات المسلحة والمجاهدين.

واختتم البيان بتأكيد حازم على أن القوات البحرية مستعدة تماماً "لتذيق الأعداء مرارة هزائم جديدة" في حال ارتكاب أي حماقة تستهدف السيادة الإيرانية.