الرئيس بارزاني: سلاح البيشمركة ليس أداة حرب بل رمز للتاريخ والتضحية والكرامة

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أربيل (كوردستان 24)- أكد الرئيس مسعود بارزاني، أن سلاح قوات البيشمركة لا يمكن اختزاله في كونه مجرد معدات عسكرية أو أدوات للقتال، بل يمثل رمزاً عميقاً لتاريخ طويل من النضال والتضحيات.

جاء ذلك في تغريدة نشرها الرئيس بارزاني، في منصة اكس، أشار فيها إلى أنه في ظل الظروف السياسية الخاصة التي تمر بها المنطقة، يتم أحياناً تناول موضوع سلاح البيشمركة من قبل بعض الأطراف بتفسيرات غير دقيقة وقراءات خاطئة.

وشدد بارزاني على أن البيشمركة “ولدت من دماء ومعاناة ودموع شعب كوردستان”، مؤكداً أن سلاحها يعكس جوهر الكرامة والتاريخ والفكر النضالي للشعب الكوردي.

وأضاف أن سلاح البيشمركة ليس مجرد قطع من الحديد أو معدات قتالية، بل هو تعبير عن الالتزام الدائم بالدفاع عن الأرض والوطن، وتجسيد للإرادة والصمود في وجه التحديات.

واختتم الرئيس بارزاني بالتأكيد على أن هذا السلاح يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتاريخ وهوية وتضحيات شعب كوردستان.

وفيما يأتي نص الرسالة:

رسالة من الرئيس بارزاني

نشر الرئيس مسعود بارزاني، مساء اليوم الأربعاء، 3 حزيران 2026، رسالة على منصة إكس.

وفيما يلي نص رسالة الرئيس بارزاني:

"منذ فترة، وإثر ما طرأ من ظروف سياسية خاصة، قامت بعض الأطراف بالتحدث عن سلاح البيشمركة وطرح تأويلات خاطئة وتوجهات غير صائبة بشأنه. وهنا ينبغي أن يتذكر الجميع أن البيشمركة وُلِدَت من رحم دماء ومعاناة ودموع شعب كوردستان.

إن سلاح البيشمركة ليس مجرد قطع من حديد أو ترسانة أو أدوات للقتال فحسب؛ فسلاح البيشمركة يعني تاريخها وتضحيتها وكرامتها وعقيدتها، وسلاح البيشمركة هو ذلك الإخلاص والعهد الذي تحمله دائماً تجاه شعبها وأرضها ووطنها"