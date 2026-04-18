لافروف من أنطاليا: الغرب أخلّ بوعوده.. والعالم يمضي نحو "تعددية قطبية"

أربيل (كوردستان24)- شن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، هجوماً حاداً على السياسات الغربية وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، مؤكداً أن النظام العالمي يمر بتغييرات جذرية نحو التعددية القطبية. جاء ذلك خلال مشاركته في "منتدى أنطاليا الدبلوماسي"، حيث استعرض رؤية موسكو للأوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة.

صرح لافروف بأن حلف الناتو "ليس في أفضل حالاته"، مشدداً في الوقت نفسه على أن روسيا لا تعتزم التدخل في الشؤون الداخلية للحلف. وأشار الوزير الروسي إلى أن الغرب حنث بوعوده السابقة بعدم توسع الناتو نحو الشرق، مؤكداً بوضوح: "روسيا لا تطمع في أراضي أي دولة من الدول الأعضاء في الحلف".

وفي قراءته للتحولات الاقتصادية، أوضح لافروف أن العالم يتجه بثبات نحو "التعددية القطبية" مع ظهور مراكز قوى مالية وتكنولوجية جديدة. ولفت إلى أن مكانة الدولار كعملة احتياط عالمية في تراجع مستمر، مشيراً إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نفسه كان قد انتقد سياسات إدارة بايدن التي أدت إلى إضعاف العملة الأمريكية.

وبالحديث عن ملف الطاقة، أكد لافروف أن أوروبا لا تزال بحاجة ماسة إلى موارد الطاقة الروسية، إلا أن القادة الأوروبيين يدفعون الآن "ثمن خياراتهم السياسية". وأوضح أن رفض العقود طويلة الأمد واستهداف أنابيب الغاز جعل الأوروبيين يشترون الغاز بأغلى الأسعار.

عقد لافروف مقارنة بين تعامل إدارة بايدن وترامب مع موسكو، قائلاً: "بايدن قطع كافة الاتصالات مع روسيا، بينما أبدى ترامب في وقت سابق رغبة في الحوار". وبشأن الأزمة الأوكرانية، جدد تأكيده على أن روسيا لا تعارض مبدأ الحوار، لكن واشنطن تسعى فقط لفرض هيمنتها وتشديد العقوبات.

وفي الشأن الإقليمي، شدد لافروف على أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة هو "السبيل الوحيد" لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، واصفاً احتلال إسرائيل لمرتفعات الجولان بأنه "غير قانوني". كما تطرق إلى الملف الفنزويلي، معتبراً أن الهجوم الأمريكي على الرئيس مادورو بذريعة مكافحة المخدرات لم يكن إلا غطاءً للهدف الحقيقي وهو السيطرة على نفط البلاد.

حذر رئيس الدبلوماسية الروسية من خطر انبعاث "النازية" مجدداً في أوروبا، معتبراً أن سلوك بعض الدول في هذا الاتجاه يشكل تهديداً كبيراً للأمن الدولي.

واختتم لافروف تصريحاته بالإشارة إلى أن ما يشهده العالم اليوم يصفه بعض المراقبين بأنه "شكل جديد من الحرب العالمية الثالثة"، مؤكداً أن روسيا تمتلك القدرة والخبرة الكافية للتكيف مع هذه المتغيرات العالمية المتسارعة.