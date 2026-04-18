رئيس إقليم كوردستان يجتمع مع الأمين العام لجامعة الدول العربية

أربيل (كوردستان24)- على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي، اجتمع نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان، بعد ظهر اليوم (السبت، 18 نيسان 2026)، مع أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وبحث الجانبان في اجتماعهما آخر التطورات السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، وعلاقات إقليم كوردستان والعراق مع الدول العربية.

وأكد الجانبان على أهمية حماية الاستقرار والعمل المشترك للحيلولة دون تفاقم التعقيدات في الشرق الأوسط.

وشكلت آثار وتداعيات الحرب على دول المنطقة، محوراً آخر للاجتماع.