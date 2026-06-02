ترامب ينفي توقف المفاوضات مع طهران: نتواصل يومياً وحان الوقت لإبرام اتفاق

أربيل (كوردستان 24)- نفى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، الأنباء المتداولة بشأن توقف القنوات الدبلوماسية بين واشنطن وطهران، واصفاً التقارير الإعلامية التي تحدثت عن جمود المحادثات خلال الأيام الماضية بأنها "أخبار مزيفة ومضللة".

وأكد ترامب، في تدوينة نشرها عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، أن عملية تبادل الرسائل والمشاورات بين الولايات المتحدة وإيران مستمرة وتجري وتيرتها بشكل يومي دون انقطاع.

وكشف الرئيس الأمريكي عن كواليس الجدول الزمني للاتصالات الأخيرة قائلاً: "نحن في حالة تواصل دائم ومستمر؛ لقد أجرينا محادثات قبل أربعة أيام، وثلاثة أيام، ويومين، وتواصلنا بالأمس، بل وتحدثنا اليوم أيضاً".

وأضاف أنه على الرغم من عدم وضوح النتائج النهائية التي ستؤول إليها هذه اللقاءات حتى الآن، إلا أن هناك ضرورة ملحة تحتم التوصل إلى اتفاق نهائي.

في سياق متصل، وجّه ترامب تحذيراً شديد اللهجة إلى القيادة الإيرانية، أشار فيه إلى أنه أبلغ المسؤولين في طهران بأن "الوقت قد حان لإبرام اتفاق بأي شكل من الأشكال".

وتابع قائلاً: "إنكم تتصرفون وفق هذا السلوك منذ 47 عاماً، ولن يُسمح باستمرار هذا الوضع بعد الآن".

تأتي تصريحات البيت الأبيض رداً مباشراً على ما أوردته وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء وعدد من وسائل الإعلام الرسمية في إيران، والتي ادعت مؤخراً توقف قنوات تبادل الرسائل الدبلوماسية مع إدارة الرئيس ترامب منذ عدة أيام جراء التصعيد الأخير في المنطقة.