مجلس الوزراء العراقي يقرُّ خطة لرفع الصادرات النفطية والتصدير عبر سوريا

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- ترأّس رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الاعتيادي الرابع لمجلس الوزراء، لمناقشة الأوضاع العامة في البلاد وإقرار حزمة من القرارات والتوصيات الاستراتيجية في القطاعين الاقتصادي والخدمي.

وفي مقدمة القرارات الصادرة، صادق مجلس الوزراء على خطة موسعة قدمتها وزارة النفط لرفع كفاءة ومعدلات تصدير النفط الخام، وجاءت ملامح الخطة على النحو التالي:

الصادرات عبر الأنابيب: زيادة ضخ النفط الخام من 220 ألف برميل إلى 770 ألف برميل يومياً، على أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ خلال فترة زمنية أقصاها شهران ونصف الشهر.

التصدير البري: رفع معدلات تصدير النفط بواسطة الصهاريج إلى دول الجوار لتصل إلى 420 ألف برميل يومياً.

المنفذ السوري: منح وزارة النفط صلاحية توقيع عقد رسمي مع الجانب السوري لنقل وتخزين نفط البصرة الخام عبر مينائي بانياس وطرطوس المطلين على البحر الأبيض المتوسط، مع الموافقة على فتح مكتب تمثيلي رسمي لوزارة النفط العراقية في سوريا لمتابعة العمليات اللوجستية.

وعلى الصعيد الخدمي والاجتماعي، خول مجلس الوزراء وزارة التجارة باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإعادة هيكلة وتنظيم ملف توزيع مفردات السلة الغذائية الشهرية (البطاقة التموينية).

وتستهدف هذه الخطوة ترشيد النفقات الحكومية وضمان توجيه الدعم بشكل مباشر وحصري لصالح العائلات المتعففة والفقيرة والفئات ذات الدخل المحدود.