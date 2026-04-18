رئيس إقليم كوردستان يجتمع مع الرئيس التركي

أربيل (كوردستان24) مواصلة لجدول أعماله في منتدى أنطاليا الدبلوماسي، اجتمع نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان، مساء اليوم (السبت، 18 نيسان 2026)، مع رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية.

وأجرى الجانبان خلال اجتماعهما حواراً مفصلاً حول تعزيز التعاون التركي مع العراق وإقليم كوردستان، وتبادلا الآراء بشأن التغييرات في المنطقة. وأكدا على التزامهما المشترك بالمضي قدماً في تعزيز وحماية الاستقرار في المنطقة.

وفي محور آخر من الاجتماع، تم التأكيد على توسيع آفاق التعاون المشترك في شتى المجالات، وأكد الجانبان على أن الحوار هو أفضل الطرق لحل الأزمات وحماية المصالح المشتركة.

من جانبه، شكر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني الرئيس التركي أردوغان على قيادته ومساعيه المتواصلة من أجل تهدئة التوترات وحماية الأمن والأمان في المنطقة.

وشغلت مجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك محوراً آخر للاجتماع.