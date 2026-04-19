بزشكيان: إيران لا تسعى لتوسيع الحرب وتتمسّك بحقها المشروع في الدفاع عن النفس

أربيل (كوردستان 24)- أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أن الجمهورية الإسلامية لا تسعى إلى توسيع دائرة الحرب أو التصعيد، مشدداً على أن الموقف الجوهري لبلاده قائم على الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة.

وأوضح بزشكيان، في تصريحات رسمية، أن إيران لم تبدأ أي حروب أو نزاعات عبر تاريخها ولم تشن هجوماً على أي دولة.

مؤكداً في الوقت ذاته أن طهران "لا تنوي الاعتداء على أحد"، لكنها ستمارس حقها القانوني والمشروع في الدفاع عن النفس ضد أي تهديدات خارجية.

وفي ملف الحقوق النووية، وجه الرئيس الإيراني رسالة حازمة أشار فيها إلى أنه لا يحق للرئيس الأميركي دونالد ترامب، أو أي جهة أخرى، منع الشعب الإيراني من حقوقه.

مشدداً على أن إيران تمتلك الحق الكامل في الاستفادة من برامجها النووية وفق الأطر المشروعة.

وعلى صعيد التطورات الميدانية، اعتبر بزشكيان أن "العدو فشل في تحقيق أهدافه" رغم لجوئه لانتهاك القوانين الدولية واستهداف البنى التحتية والمنشآت المدنية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات.

واصفاً تلك الممارسات بأنها تجاوز صريح للأعراف والمواثيق الدولية.