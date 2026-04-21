مشاورات مع تركيا وباكستان وعمان حول مفاوضات واشنطن وطهران

أربيل (كوردستان24)- أجرت مصر، مشاورات مع تركيا وباكستان وسلطنة عمان، بشأن مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية.

جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية، مع ترقب عقد جولة مفاوضات جديدة بين طهران وواشنطن، في إسلام آباد الثلاثاء، لبحث إنهاء الحرب التي اندلعت عقب هجوم إسرائيلي أمريكي على إيران في نهاية فبراير/ شباط الماضي.

ووفقا للبيان المصري، "جرت اتصالات هاتفية بين وزير الخارجية بدر عبد العاطي، وكل من نظرائه في سلطنة عمان بدر البوسعيدي، وباكستان محمد إسحاق دار، وتركيا هاكان فيدان؛ لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والمساعي المبذولة لاحتواء التوتر بالمنطقة".

وشهدت الاتصالات، وفق بيان الخارجية المصرية، "تبادل الرؤى والتقييمات حول مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وتم التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق لضمان إنجاح المسار الدبلوماسي".

وأكد وزير الخارجية المصري، في هذا الصدد على أن "دفع عملية التفاوض يمثل ركيزة أساسية للتوصل إلى تفاهمات ملموسة تضمن تثبيت وقف إطلاق النار وخفض حدة التصعيد وإنهاء الحرب".

ووفقا للبيان المصري "توافقت الرؤى على أن الحلول الدبلوماسية وتغليب لغة الحوار تظل الخيار الأوحد لتسوية النزاعات وتجنيب الإقليم مخاطر مزيد من عدم الاستقرار".

وفي 8 أبريل/ نيسان الجاري، أعلنت الولايات المتحدة وإيران هدنة لمدة أسبوعين، بوساطة باكستانية، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب.

وفي وقت سابق، أشار ترامب إلى أن نائبه، جيه دي فانس، سيتوجه إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد للمشاركة في جولة ثانية من المفاوضات مع إيران، معربا عن أمله في إمكانية توقيع الاتفاق مع الجانب الإيراني "هذه الليلة".

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، خلّفت أكثر من 3 آلاف قتيل، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل/ نيسان الجاري، هدنة لأسبوعين بوساطة باكستانية، على أمل إبرام اتفاق ينهي الحرب.

والأحد، أفاد مسؤولون في الحكومة الباكستانية للأناضول، بهبوط طائرتين في العاصمة إسلام آباد تقلان "الوفد التمهيدي" قادما من واشنطن للمشاركة في الجولة الثانية من المفاوضات المرتقبة الثلاثاء.

ومؤخرا، صرح ترامب، بأنه قد يزور إسلام آباد لتوقيع الاتفاق في حال التوصل إليه، قائلا: "باكستان بلد رائع، إذا تم توقيع الاتفاق في إسلام آباد، فقد أذهب".