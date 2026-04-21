طهران تنفي إرسال وفد إلى باكستان وتصف تقارير "مفاوضات إسلام آباد" بالعارية عن الصحة

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- فندت السلطات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، الأنباء التي تم تداولها بشأن تحركات دبلوماسية في باكستان، حيث أكد التلفزيون الرسمي الإيراني أنه لم يغادر أي وفد من طهران باتجاه إسلام آباد حتى هذه اللحظة.

وشددت المصادر الرسمية الإيرانية على أن التقارير الإعلامية التي تحدثت عن وصول وفد إيراني إلى الأراضي الباكستانية، أو تلك التي أشارت إلى تحديد مواعيد زمنية لعقد اجتماعات مرتقبة، هي "أخبار عارية تماماً عن الصحة".

يأتي هذا النفي الرسمي من جانب طهران ليضع حداً للتكهنات التي انتشرت مؤخراً حول انطلاق جولة جديدة من المباحثات (الأمريكية - الإيرانية) بوساطة باكستانية، مما يشير إلى وجود تضارب في الروايات بين ما تنقله بعض المصادر الإقليمية وبين الموقف الرسمي في طهران.