الأرصاد الجوية: زخات مطر ربيعية رعدية تطال المناطق الجبلية في إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24)- أعلنت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء 21 نيسان 2026، عن انتهاء تأثير موجة الأمطار الشاملة التي اجتاحت المنطقة مؤخراً، مشيرة إلى تحول الطقس إلى حالة من عدم الاستقرار الربيعي المحدود.

توقعات طقس اليوم الثلاثاء:

وذكرت المديرية في تقريرها أن السماء ستكون غائمة جزئياً بشكل عام، مع توقعات بهطول زخات مطر ربيعية قصيرة الأمد في المناطق الجبلية وبعض مراكز الأقضية والنواحي التابعة لها خلال ساعات ما بعد الظهر.

وأوضح التقرير أن إدارة منطقة "راپرین" ستكون الأوفر حظاً في كمية الأمطار الربيعية مقارنة بالمناطق الأخرى، فيما يُتوقع هطول رذاذ خفيف من المطر في مركزي محافظتي دهوك والسليمانية مع احتمالية حدوث رعد وبرق. وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة بسرعة (10-15) كم/ساعة، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة مقارنة بالأمس.

توقعات طقس غدٍ الأربعاء:

أما بالنسبة ليوم غدٍ الأربعاء 22 نيسان، فمن المتوقع أن يكون الجو صحواً إلى غائم جزئي، مع بقاء الفرصة مهيأة لهطول زخات مطر ربيعية متفرقة فوق المناطق الجبلية. وأشارت الأرصاد إلى أن طبيعة الأمطار الربيعية ستكون "محلية ومتغيرة"، حيث قد تشهد منطقة هطولات مطرية بينما تظل المناطق المجاورة جافة. كما ستشهد درجات الحرارة ارتفاعاً طفيفاً مع رياح شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين (10-20) كم/ساعة.

درجات الحرارة العظمى المتوقعة (مئوية):

المدينة الثلاثاء (اليوم) الأربعاء (غداً)

أربيل 21 22

السليمانية 19 19

دهوك 18 20

كركوك (كرميان) 23 23

حلبجة 22 22

زاخو 19 21

سوران 18 20

حاج عمران 12 13

پيرمام 19 20

جمجمال 22 22