الشرع يزور السعودية اليوم

أربيل (كوردستان24)- أعلنت مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية العربية السورية أن الرئيس السوري أحمد الشرع يجري اليوم الثلاثاء زيارة إلى السعودية ضمن جولة خليجية.

وسيجري الشرع خلال الزيارة محادثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حول تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان الشرع قام بزيارة عمل إلى المملكة العربية السعودية في تشرين الأول الماضي التقى خلالها ولي العهد السعودي، وشارك في النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار.