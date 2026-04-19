بسبب الحرب.. تراجع ملحوظ في قطاع السياحة بسويسرا وبريطانيا

أربيل (كوردستان24)- أعلن مسؤولون في قطاع السياحة الأوروبي عن انخفاض كبير في أعداد السياح الذين يقصدون سويسرا والنمسا وبريطانيا، وذلك كأثر مباشر للحرب الإيرانية وما تسببت به من تعطل في حركة الملاحة الجوية الدولية.

وصرح المتحدث باسم هيئة السياحة السويسرية، أندريه أشواندن، اليوم الأحد، 19 نيسان 2026، لوكالة الأنباء الألمانية، بأن السياح القادمين من آسيا ألغوا جزءاً كبيراً من حجوزاتهم المسبقة خلال شهر آذار الماضي؛ وعزا ذلك إلى تعطل الرحلات الجوية التي تمر عبر المراكز والمطارات الرئيسية في الشرق الأوسط.

وأضاف أشواندن: "هذا وضع مؤسف للغاية، خاصة وأننا الآن في ذروة الموسم السياحي لمواطني دول الخليج والهند وجنوب شرق آسيا المتوجهين إلى أوروبا وسويسرا".

التأثيرات على مدينة زيورخ

من جانبه، أكد مدير هيئة السياحة في زيورخ، توماس ووتريخ، أن آثار الحرب بدأت تظهر بوضوح داخل المدينة، مشيراً إلى أن قطاعات الضيافة، وتجارة التجزئة، والخدمات السياحية سجلت تراجعاً جلياً في أعداد السياح الدوليين. وأوضح ووتريخ أن "غياب السياح الدوليين ألقى بظلاله السلبية على معظم الأنشطة السياحية".

غموض يلف الحجوزات المستقبلية

كما أشار مدير سياحة زيورخ إلى أن حالة عدم اليقين التي تكتنف وضع الرحلات الدولية هي السبب الرئيسي وراء انخفاض الطلب على السفر، مضيفاً أن هذا القلق بدأ يؤثر فعلياً على الحجوزات المسبقة لموسمي الصيف والخريف المقبلين.