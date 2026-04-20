زراعة أربيل تعلن صرف وجبة جديدة من مستحقات المزارعين الأسبوع المقبل

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المديرية العامة للزراعة في أربيل، اليوم الاثنين 20 نيسان 2026، عن إطلاق دفعة جديدة من المستحقات المالية للمزارعين، داعيةً المستفيدين في حدود المحافظة إلى مراجعة مديرية "السايلو" خلال الأسبوع المقبل لاستكمال إجراءات الاستلام.

وفي تصريح خاص لكوردستان 24، كشف مدير عام زراعة أربيل، هيمن سيد مراد، عن استمرار الجهود الحكومية للضغط على وزارة التجارة الاتحادية لتسريع وتيرة صرف الأموال.

وأشار مراد إلى أن "آلية توزيع المستحقات من قبل حكومة بغداد لا تزال تتسم بالبطء الشديد".

مؤكداً أن المديرية تنسق بشكل مكثف مع ممثلي الإقليم في مجلس النواب والمنسقية الرسمية لحكومة الإقليم في بغداد لتجاوز المعوقات الإدارية وتأمين حقوق الفلاحين دون تأخير.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة في إقليم كوردستان، سروەر كمال هاواري، أن المبالغ المخصصة تندرج ضمن "المرحلة الرابعة" لتسوية مستحقات المزارعين عن موسم عام 2025.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة، فقد توزعت التخصيصات المالية لهذه المرحلة على النحو الآتي:

محافظة السليمانية: 3 مليارات و498 مليون دينار.

محافظة أربيل: ملياران و842 مليون دينار.

محافظة دهوك: ملياران و605 ملايين دينار.