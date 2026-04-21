بريطانيا تنوي طي صفحة الوقود الأحفوري والاعتماد على الطاقة المتجددة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت لندن الثلاثاء سلسلة إجراءات هدفها تسريع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بدل النفط والغاز، مدفوعة بشكل خاص بأزمة الطاقة التي نشأت بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

فبعد صدمتين في مجال الطاقة في أقل من خمس سنوات، قال وزير الطاقة البريطاني إد ميليباند في بيان "الدرس المُستفاد: عصر الاعتماد على الوقود الأحفوري انتهى".

وأضاف "في بريطانيا، كما هو الحال في دول عديدة أخرى، أصبحت الطاقة النظيفة الآن هي الطريق الوحيد نحو الأمن المالي، والأمن في الطاقة، والأمن الوطني".

وقال بوب وورد الباحث في "لندن سكول أوف إيكونوميكس" إن بريطانيا تعتزم "استخدام الأراضي المهجورة والمواقع الصناعية والأراضي التابعة للسكك الحديد لوضع ألواح شمسية وتوربينات هوائية" لتوليد الطاقة من أشعة الشمس والهواء.

وتعتزم لندن أيضا اتخاذ إجراءات أخرى في هذا السياق، منها تسهيل تركيب أجهزة شحن السيارات الكهربائية، والألواح الشمسية.

