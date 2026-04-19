الجنائية المركزية: السجن 10 سنوات بحق منتسب أدخل مخدرات إلى سجن أبو غريب

منذ 11 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، اليوم الأحد، حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات بحق منتسب أدخل مخدرات إلى سجن أبو غريب.



وذكر مجلس القضاء في بيان، أن "المحكمة الجنائية المركزية، أصدرت حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات بحق مدان عن جريمة إدخال مواد مخدرة لنزلاء في سجن أبو غريب لقاء مبالغ مالية (رشوة"ز



وأضاف، أن "المدان استغل صفته الوظيفية حارساً إصلاحياً لتمرير المواد المخدرة للسجناء"، لافتاً الى أن "الحكم صدر بحقه استناداً إلى أحكام القرار 160/ الفقرة ثانياً/ 1 لسنة 1983 المعدل".