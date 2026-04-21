رئيس السلطة القضائية الإيرانية: علينا الحفاظ على الجاهزية التامة لمواجهة أمريكا

اربيل (كوردستان24) - صرّح غلام حسين محسني إيجئي، رئيس السلطة القضائية الإيرانية، بأن على طهران "الحفاظ على جاهزية تامة" في حال شنت الولايات المتحدة هجمات جديدة، وذلك وفقاً لمقطع فيديو نشرته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية الرسمية.

وأضاف إيجئي أن هناك "احتمالاً قوياً" لوقوع المزيد من الهجمات، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة لم تحقق أهدافها الحربية بعد، رغم اغتيالها العديد من كبار المسؤولين الإيرانيين.

وفي فيديو آخر نشرته الوكالة، قال إيجئي إن إيران سترد على احتجاز الولايات المتحدة لسفينة شحن ترفع العلم الإيراني في خليج عُمان يوم الأحد، واصفاً ذلك بأنه "انتهاك" لاتفاق وقف إطلاق النار. وقال: "إن الحصار البحري الذي تتحدث عنه الولايات المتحدة هو بلا شك انتهاك صارخ، والجمهورية الإسلامية سترد حتماً".