قائد عسكري إيراني: القوات المسلحة جاهزة للرد بحزم على أي "نقض للعهود"

منذ 38 دقيقة

اربيل (كوردستان24) - أكد قائد مقر "خاتم الأنبياء" المركزي الإيراني، اللواء علي عبد اللهي، أن القوات المسلحة الإيرانية على أتم الاستعداد للرد "بشكل قاطع وفوري" على ما وصفه بأي "نقض للعهود" أو تهديدات صادرة عن الخصوم.

وفي تصريحات أدلى بها بمناسبة ذكرى تأسيس الحرس الثوري الإيراني، أشاد اللواء عبد اللهي بما وصفه بـ"الاقتدار والجاهزية الاستراتيجية" للقوات الإيرانية، معتبراً أن الضربات الصاروخية ومنظومات الطائرات المسيرة دفعت بالأطراف المعادية، في إشارة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، إلى حالة من "الاستنزاف"، وأجبرتها على طلب وقف إطلاق النار، حسب قوله.

وأشار عبد اللهي إلى أن الشعب الإيراني يواصل دعم القوات المسلحة، مؤكداً أن الجيش والحرس الثوري يعملان بتنسيق كامل وتحت إشراف القيادة العليا للجمهورية الإسلامية للرد على أي تحركات معادية.

وفيما يتعلق بالوضع الميداني، شدد القائد العسكري على أن القوات الإيرانية تمتلك "اليد العليا" في المنطقة، ولا سيما في إدارة والسيطرة على مضيق هرمز. وحذر مما وصفها بـ"الروايات المضللة والكاذبة" التي قد تروج لها الإدارة الأمريكية حول الوضع في الميدان خلال فترات الهدوء العسكري، مؤكداً أن أي إخلال بالتزامات الطرف الآخر سيواجه برد مناسب وحازم.





المصدر: وکالة تسنیم الاخباریة