إردوغان يتعهّد تقييد الوصول إلى الأسلحة بعد حادثتَي إطلاق نار في مدرستين

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن حكومته ستّتخذ إجراءات، بما فيها تقييد الوصول إلى الأسلحة النارية وزيادة المراقبة عبر الإنترنت، بعد حادثتَي إطلاق نار داميتين في مدرستين.

وقُتل ثمانية أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و11 عاما ومدرّس الأربعاء عندما أطلق فتى يبلغ 14 عاما النار في مدرسة في محافظة كهرمان مرعش (جنوب).

وقالت السلطات إن مطلق النار الذي لقي حتفه، اشترى خمسة أسلحة نارية وكان ابن شرطي سابق قُبض عليه بعد الواقعة.

وفي حادثة أخرى الثلاثاء، فتح تلميذ النار في مدرسته الثانوية السابقة في منطقة سيفريك ما أسفر عن إصابة 16 شخصا بينهم تلاميذ، قبل أن يُقدم على الانتحار.

وقال إردوغان بعد اجتماع مع الحكومة "سنضع قواعد قانونية جديدة للحد من حيازة الأسلحة النارية".

وستُشدد العقوبات، خصوصا على مالكي الأسلحة الذين يفشلون في ضمان حفظ أسلحتهم بشكل صحيح، خصوصا عندما يتمكن القاصرون من الوصول إليها.

كما أعرب إردوغان عن نيته زيادة المراقبة عبر الإنترنت، بما في ذلك من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن على السلطات أيضا أن تولي اهتماما للمحتوى المتعلق بـ"العنف والانحلال الأخلاقي" عبر محطات التلفزيون.

AFP