قاليباف: ترامب يسعى لتحويل طاولة المفاوضات إلى طاولة استسلام عبر الحصار

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب تسعى لتحويل مسار العمل الدبلوماسي إلى أداة للضغط والإذعان، مشدداً على أن طهران لن تقبل بأي حوار يجري تحت وطأة التهديد.

وفي تصريحات نشرها عبر حسابه الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي، الیوم الثلاثاء 21 نیسان/ابریل، قال قاليباف: "إن ترامب، عبر فرض الحصار ونقض اتفاقات وقف إطلاق النار، يتوهم القدرة على تحويل طاولة المفاوضات إلى طاولة للاستسلام، أو إيجاد ذرائع لإشعال فتيل الحرب من جديد".

وأوضح رئيس البرلمان الإيراني أن هذه السياسات لن تحقق أهدافها، مشيراً إلى أن الموقف الإيراني ثابت في رفض التفاوض "تحت ظلال التهديد والوعيد".

وفي رسالة تحمل دلالات ميدانية واضحة، كشف قاليباف عن جاهزية القوات الإيرانية لمواجهة أي تصعيد، قائلاً: "لقد استعددنا خلال الأسبوعين الماضيين للكشف عن أوراق جديدة في ميدان المعركة"، في إشارة إلى امتلاك طهران خيارات استراتيجية وعسكرية قادرة على تغيير موازين القوى في حال عودة المواجهة.

تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متزايدة، وسط ترقب دولي لكيفية تعامل الإدارة الأمريكية القادمة مع الملف الإيراني وتطورات الميدان.

المصدر: وکالة تسنیم الاخباریة








