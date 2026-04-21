طهران تتهم واشنطن بـ "القرصنة" وتحذر من عواقب استهداف سفينة تجارية إيرانية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية الیوم الثلاثاء 21 نیسان/ابریل 2026، بياناً شديد اللهجة أدانت فيه ما وصفته بـ "التعرض الأمريكي" لسفينة تجارية تابعة للجمهورية الإسلامية، واحتجاز طاقمها وأفراد من عائلاتهم.

وفقاً للبيان الذي نشرته وسائل إعلام إيرانية، فقد وصفت الخارجية الإيرانية الحادث بأنه عمل من أعمال "القرصنة البحرية والإرهاب"، معتبرة إياه انتهاكاً صارخاً لتفاهمات وقف إطلاق النار المبرم، ومصداقاً لـ "العدوان" ضد إيران.

وحذرت طهران في بيانها من "التداعيات الخطيرة" لهذا الإجراء، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن السفينة وطاقمها وجميع المحتجزين. وأكدت الوزارة أن "المسؤولية الكاملة عن تعقيد الوضع الأمني في المنطقة تقع على عاتق الولايات المتحدة".

واختتمت الخارجية الإيرانية بيانها بالتأكيد على أن طهران ستستخدم "كافة قدراتها" للدفاع عن مصالحها وأمنها القومي، وصون حقوق مواطنيها، مشددة على أنها لن تتهاون في الرد على مثل هذه الإجراءات التي وصفتها بـ "غير القانونية".



المصدر: وسائل اعلام ایرانیة