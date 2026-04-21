مصدر باكستاني: ترامب قد يشارك حال الاتفاق بين امريكا وايران

اربيل (كوردستان24) - أفاد مصدر باكستاني مطلع، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، بوجود تطورات إيجابية متسارعة في مسار المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكداً أن الأمور تسير بشكل جيد ووفقاً للجدول الزمني المحدد لها.

وكشف المصدر عن وجود "زخم قوي" يدفع باتجاه انطلاق جولة ثانية من المباحثات بين الطرفين يوم غدٍ، في مؤشر على رغبة متبادلة في تحقيق خرق في الملفات العالقة.

وفي تطور لافت، أشار المصدر إلى أن الرئيس الامريكي، دونالد ترامب قد يشارك في هذه المحادثات، سواء عبر الحضور الشخصي أو من خلال تقنية الاتصال المرئي (عبر الإنترنت)، وذلك في حال التوصل إلى اتفاق نهائي بين الجانبين.

تأتي هذه التصريحات لتعزز التوقعات بقرب حدوث انفراجة في العلاقات بين واشنطن وطهران، في ظل الأجواء الإيجابية التي تسيطر على اللقاءات التمهيدية الحالية.

وتلعب إسلام آباد دوراً محورياً كقناة اتصال موثوقة بين واشنطن وطهران، مستفيدة من علاقاتها المتوازنة مع الطرفين لمحاولة نزع فتيل الأزمات الإقليمية.

ويعتمد ترامب في سياسته الخارجية على "فن الصفقات" المباشرة، حيث يفضل الانخراط الشخصي في اللحظات الأخيرة لإتمام الاتفاقات الكبرى، وهو ما يفسر احتمالية حضوره حال التوافق.

ويواجه الطرفان ضغوطاً زمنية مرتبطة بمهل تقنية وسياسية، مما جعل من جولة اليوم "جولة حاسمة" لا تقبل التأجيل.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه الجولة تحت الإشراف الباكستاني قد يمهد الطريق لتهدئة شاملة في المنطقة، خاصة إذا ما توجت بلقاء أو اتصال مباشر يجمع ترامب بالمسؤولين الإيرانيين.