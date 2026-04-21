هوراماني: لا عوائق أمام صرف رواتب شهر نيسان

أربيل (كوردستان24)- أعلن المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، ببيشوا هوراماني، اليوم الثلاثاء 21 نيسان 2026، عن حل كافة المشاكل الفنية المتعلقة بقوائم رواتب موظفي الإقليم وإرسالها إلى العاصمة بغداد.

وأوضح هوراماني، خلال مشاركته في نشرة إخبارية لـ "كوردستان 24"، أن وزارة مالية الإقليم أتمت عمليات التدقيق في القوائم وأرسلتها إلى الحكومة الاتحادية، مشيراً إلى أنه "من المتوقع إرسال المستحقات المالية لموظفي الإقليم تزامناً مع بدء الحكومة الاتحادية بتوزيع الرواتب لديها".

وفي رده على سؤال حول الأنباء التي تتحدث عن "فقدان" بعض الأسلحة، أكد المتحدث أن الحكومة الأمريكية تراقب مساعداتها العسكرية بدقة وتعرف تماماً الجهات التي تسلمت تلك الأسلحة. وشدد على أن "هذا الملف لا يستدعي توجيه الاتهامات، فواشنطن تقدم الأسلحة بنسب محددة ولجهات تعرفها جيداً، وكل شيء واضح في هذا الشأن".

وبخصوص التوترات السياسية الداخلية والحديث عن "الإدارتين"، قال هوراماني: "رئيس الحكومة مسرور بارزاني يشدد دائماً على تقديم الخدمات لكافة المناطق دون تمييز، لكن بعض الأطراف تحاول وضع العراقيل". وأكد أن الحكومة ترفض العودة إلى "نقطة الصفر" وتعمل من أجل حكومة موحدة وقوية.

واختتم المتحدث باسم الحكومة بالإشارة إلى الهجمات والضغوط التي يتعرض لها الإقليم ورئاسة الحكومة، قائلاً: "هذه الهجمات لن تستطيع إيقاف مسيرة الإعمار وحماية شعب كوردستان".