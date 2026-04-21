محافظة أربيل تخصص أراضٍ لـ 91 مشروعاً صناعياً جديداً لدعم القطاع الاقتصادي

أربيل (كوردستان24)- عقدت لجنة تنمية ودعم المشاريع الصناعية في محافظة أربيل، اليوم الثلاثاء 21 نيسان 2026، اجتماعاً برئاسة المحافظ أوميد خوشناو، وبحضور نائبه هێمن قادر وأعضاء اللجنة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتطوير القطاعين الصناعي والاقتصادي في حدود المحافظة.

وجرى خلال الاجتماع بحث طبيعة الخدمات المطلوبة واحتياجات المشاريع الصناعية وأهدافها الإنتاجية. وأثنى محافظ أربيل على جهود اللجنة، مؤكداً على ضرورة تذليل العقبات ومعالجة المشكلات التي تواجه المشاريع الاستثمارية والصناعية (الكبرى، المتوسطة، والثقيلة) وفقاً للقوانين والتعليمات المعمول بها.

وبعد تقييم مستفيض لجدوى المشاريع وأهدافها، تمت الموافقة على تخصيص قطع أراضٍ لـ 91 مشروعاً صناعياً.

كما تقرر خلال الاجتماع تشكيل لجنة خاصة لمراقبة ومتابعة سير العمل في هذه المشاريع بدقة لضمان تنظيم العملية، إلى جانب اتخاذ عدة قرارات هامة تهدف إلى تحقيق مزيد من التنمية في هذا القطاع.

يُذكر أن تطوير البنية التحتية الاقتصادية والصناعية يعد من أولويات حكومة إقليم كوردستان، التي تسعى لتوفير بيئة ملائمة للمستثمرين لإنشاء مصانع متنوعة، مما يساهم في تشغيل رؤوس الأموال وتوفير فرص عمل واسعة للمواطنين.