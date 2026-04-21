3 ملفات شائكة تعترض طريق الاتفاق بين واشنطن وطهران

أربيل (كوردستان24)- من المقرر أن يغادر نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، واشنطن اليوم الثلاثاء 21 نيسان/ أبريل 2026، برفقة كبار المسؤولين الأمريكيين، متوجهًا إلى باكستان قبيل انطلاق الجولة الأخيرة من المحادثات المتعلقة بالصراع مع إيران.

وأفادت مصادر مطلعة بأن جولة ثانية من المفاوضات بين الوفدين الأمريكي والإيراني مُقررة يوم غد الأربعاء في إسلام آباد، مشيرة إلى أن الوضع لا يزال يشوبه الحذر والتقلب، في ظل استمرار تبادل التصريحات الحادة بين الجانبين. وتشير المعطيات الراهنة إلى وجود عدد من العقبات الجوهرية التي لا تزال دون حل، وتتمثل أبرز نقاط الخلاف في الآتي:

1. مصير مخزونات اليورانيوم الإيرانية:

ألمح ترامب الأسبوع الماضي إلى أن إيران وافقت على شحن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب إلى الولايات المتحدة، وهو ما سارع مسؤول إيراني رفيع المستوى إلى نفيه، واصفًا الطلب بأنه "غير قابل للتنفيذ".

وتمتلك إيران نحو 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهي كمية حرجة؛ إذ يتضمن أحد المقترحات المطروحة رفع التجميد عن الأصول الإيرانية مقابل تسليم طهران لهذا المخزون. وذكر مصدر مطلع على المفاوضات أن إيران تشترط تخفيفًا واسعًا للعقوبات ورفع التجميد عن أصول تتجاوز قيمتها 20 مليار دولار.

2. قيود تخصيب اليورانيوم:



تعد مدة تعليق برنامج التخصيب نقطة خلافية كبرى؛ فقد رفض مسؤول إيراني -في تصريح تأكيدات ترامب بشأن موافقة طهران على وقف البرنامج إلى أجل غير مسمى، مؤكدًا أن إيران "لن تقبل أبدًا" أن تكون "استثناءً من القانون الدولي". وخلال محادثات عُقدت في عطلة نهاية الأسبوع قبل الماضية، اقترح المفاوضون الأمريكيون وقف التخصيب لمدة 20 عامًا، بينما ردت إيران باقتراح تعليق لمدة خمس سنوات فقط، وهو ما رفضته واشنطن بحسب مسؤول أمريكي.

3. أمن الملاحة في مضيق هرمز:



تنفست الأسواق العالمية الصعداء يوم الجمعة الماضي عقب إعلان إيران إعادة فتح هذا الممر الملاحي الحيوي، الذي ظل مغلقًا فعليًا لمدة شهرين تقريبًا. لكن هذا الهدوء كان هشاً؛ إذ أعادت طهران فرض قيود مشددة على الملاحة رداً على تصريحات ترامب بأن الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية سيستمر حتى التوصل إلى اتفاق نهائي. وفي تطور ميداني مقلق، أبلغت سفينتان عن تعرضهما لهجمات يوم السبت الماضي أثناء محاولتهما عبور المضيق.



المصدر: شبکة سي ان ان الاخباریة