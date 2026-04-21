ترامب يلوّح باستئناف القتال.. وفانس يتوجه إلى باكستان لإجراء محادثات سلام مع إيران

أربيل (كوردستان24)- يتوجه جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، إلى باكستان اليوم الثلاثاء 21 نیسان/ابریل 2026، على رأس وفد رفيع المستوى، للمشاركة في جولة ثانية من محادثات السلام الرامية لإنهاء النزاع مع إيران. وتأتي هذه الخطوة الدبلوماسية وسط أجواء مشحونة وتحذيرات شديدة اللهجة أطلقها الرئيس دونالد ترامب.

وأكد الرئيس ترامب أنه من "المستبعد جداً" تمديد وقف إطلاق النار الحالي في حال تعثر الوصول إلى اتفاق نهائي، ملوّحاً بعودة العمليات العسكرية.

ورغم إصرار المسؤولين الإيرانيين على عدم المشاركة، أعرب ترامب عن ثقته في أن طهران ستجلس في نهاية المطاف إلى طاولة المفاوضات، خاصة بعد قراره تأجيل الموعد النهائي للمهلة الممنوحة.

وعلى الصعيد الميداني، أعلن "البنتاغون" عن تصعيد جديد في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، حيث قامت القوات الأمريكية بمداهمة سفينة تخضع للعقوبات أثناء نقلها نفطاً إيرانياً خلال الليل. ويأتي هذا التطور بعد مطالبات إيرانية مشفوعة بوعيد بالرد، للإفراج عن سفينة شحن أخرى كانت البحرية الأمريكية قد احتجزتها يوم الأحد الماضي.



