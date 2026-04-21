انفراج أزمة غاز الطبخ في إقليم كوردستان.. تفاصيل الأسعار وآليات التوزيع

أربيل (كوردستان24)- بعد فترة من الشح وارتفاع الأسعار نتيجة توقف العمل في حقل "كورمور" الغازي لأسباب أمنية، بدأت أزمة غاز الطبخ في إقليم كوردستان بالانفراج مع استئناف إرسال حصص المحافظات وتكثيف الجهود الحكومية للسيطرة على الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين.

أربيل: التوزيع يمتد لـ 5 أيام والاعتماد على البطاقة الإلكترونية

صرح سالار محمد، مدير التفتيش والمتابعة في مديرية توزيع النفط والمعادن بأربيل، اليوم الثلاثاء 21 نيسان 2026، بأن عملية توزيع أسطوانات الغاز تشهد تحسناً ملحوظاً. وأوضح أنه تمت زيادة أيام التوزيع من يومين إلى أربعة أيام في الأسبوع، مع إمكانية رفعها إلى 5 أيام في حال استمرار تدفق الكميات الحالية.

وأشار إلى أن التوزيع يتم عبر "البطاقة الإلكترونية" بمعدل 35 إلى 40 ألف أسطوانة في كل دورة توزيع، مع اعتماد شرط مرور 10 أيام بين استلام الأسطوانة الأولى والثانية. أما في السوق الحرة، فقد انخفض سعر لتر الغاز السائل إلى ما بين 1000 و1100 دينار، ومن المتوقع أن تعود الأسعار لطبيعتها تماماً فور وصول حصة المحافظة كاملة (14-18 صهريجاً يومياً).

السليمانية: انتهاء الأزمة والتوزيع عبر "البطاقة التموينية"

من جانبه، أكد كوجر طاهر، ممثل معامل الغاز في السليمانية، أن "أزمة الغاز السائل قد انتهت"، حيث عادت حصة المحافظة من حقل خورمور إلى مستواها الطبيعي بـ 240 طناً يومياً. ويتم توزيع ما بين 15 إلى 20 ألف أسطوانة يومياً في مركز السليمانية بسعر رسمي قدره 8500 دينار للأسطوانة الواحدة.

وأوضح طاهر أن التوزيع يتم عبر "البطاقة التموينية" لضمان العدالة، مؤكداً أن أي وكيل يرفع السعر سيواجه إجراءات قانونية صارمة، مشيراً إلى أن المواطنين سيتمكنون قريباً من استلام أكثر من أسطوانة دون عوائق.

دهوك: انخفاض أسعار الغاز التجاري بنسبة 40%

في دهوك، أكد كارزان رؤوف، مدير النفط والمعادن، أن أسعار الغاز في تناقص مستمر، حيث انخفض سعر الغاز التجاري بنسبة 40% مقارنة بفترة الحرب. وتستقبل المحافظة حالياً 160 طناً يومياً يتم توزيعها على الأقضية والنواحي.

وأضاف رؤوف أن المديرية تعمل بالتعاون مع القائمقاميات والأجهزة الأمنية لملء الفجوة التي خلفها انقطاع الغاز لمدة 35 يوماً في الفترة الماضية، مؤكداً أن العملية تحت السيطرة التامة لضمان وصول المادة إلى الجميع بإنصاف.

استئناف العمل في حقل "كورمور"

يأتي هذا التحسن بعد إعلان شركة "دانة غاز" الإماراتية، في 13 نيسان 2026، استئناف عملياتها الطبيعية في حقل "خورمور" بجمجمال، بعد فترة من العمل المتقطع. وأكدت الشركة أنها اتخذت إجراءات تشغيلية احترازية بالتنسيق مع الجهات الحكومية لضمان سلامة المنشآت.

أهمية حقل كورمور

يُعد حقل كورمور أكبر حقول إنتاج الغاز في إقليم كوردستان والعراق، وتديره شركة "بيرل بتروليوم" بالائتلاف مع "دانة غاز". ويُعتبر المصدر الرئيسي لتزويد محطات توليد الكهرباء بالوقود. وقد تعرض الحقل خلال عامي 2023 و2024 لعدة هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة، كان أعنفها في نيسان 2024 وأدى لمقتل 4 موظفين أجانب، مما تسبب حينها بتوقف العمل وتراجع إمدادات الطاقة والغاز في المنطقة.