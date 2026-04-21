ارتفاع أسعار القمح عالمياً على وقع مخاوف المناخ والتوترات الجيوسياسية

أربيل (كوردستان 24)- سجلت أسعار القمح في الأسواق الأميركية ارتفاعاً ملحوظاً خلال التعاملات الأخيرة، مدفوعة بصعود أسعار النفط وتزايد المخاوف بشأن احتمالات نقص الإنتاج العالمي جراء موجات الجفاف والبرد القارس التي تضرب مناطق زراعة القمح الشتوي.

وأفادت وكالة رويترز بأن تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، وما رافقها من زيادة في تكاليف الطاقة، دفع المستثمرين والتجار نحو تعزيز مشترياتهم من القمح، وسط مخاوف جدية من اضطراب سلاسل الإمداد وتضرر الأمن الغذائي في ظل النزاعات المسلحة.

ووفقاً لبيانات بورصة شيكاغو، بلغ سعر القمح لعقود شهر يوليو المقبل 6.06 دولار للبوشل، بينما شهدت بورصة "يورونكست" في باريس ارتفاعاً في أسعار القمح المطحون لعقود مايو بنسبة 1.1% ليصل إلى 193.50 يورو للطن.

وفي هذا السياق، أكد أحد تجار العقود الآجلة أن السوق يقع حالياً تحت تأثير ضغطين أساسيين هما تقلبات المناخ والنزاعات العسكرية.

مشيراً إلى أن الجفاف في وسط الولايات المتحدة أثر بشكل ملموس على جودة وكمية المحاصيل، رغم الآمال المعلقة على هطول أمطار محتملة نهاية الأسبوع الجاري لتخفيف حدة الأزمة.

في المقابل، يبدو أن وتيرة الارتفاع في الأسواق الأوروبية بقيت محدودة نسبياً مقارنة بنظيرتها الأمريكية، وذلك بفضل توقعات تشير إلى أن المغرب —الذي يعد من أبرز مستوردي القمح الأوروبي— قد يتوقف عن استيراد الشحنات في شهري يونيو أو يوليو.

ويعود ذلك إلى التوقعات الإيجابية بشأن نمو الإنتاج المحلي المغربي واقترابه من تحقيق الاكتفاء الذاتي، مما قلل من الضغوط على الطلب في القارة العجوز.