آسايش أربيل تعتقل متهماً بالاعتداء على مساجد في المدينة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت مديرية آسايش أربيل، اليوم، عن إلقاء القبض على متهم قام بالاعتداء على عدد من المساجد في المدينة، بعد موجة من الإساءات للمقدسات الدينية شهدتها الأيام الماضية، مما دفع علماء دين لتسجيل شكاوى قانونية ضده.

وأوضحت مديرية الآسايش في بيان لها، أن قواتها نجحت في اعتقال الشخص المتورط بالهجمات على المساجد، مشيرة إلى أنها ستكشف في وقت قريب عن مزيد من التفاصيل حول هويته ودوافع تلك الاعتداءات.

وبالتزامن مع ذلك، عبر عدد من علماء الدين في مدينة أربيل، خلال مؤتمر صحفي عُقد أمام الجامع الكبير، عن موقفهم الحازم تجاه هذه الهجمات. وأكدوا أن مثل هذه التصرفات تهدف لزعزعة السلم المجتمعي والتعايش السلمي في إقليم كوردستان، وتمثل إساءة للقرآن الكريم ومشاعر المسلمين.

وشدد علماء الدين خلال المؤتمر على أنهم سجلوا دعاوى قانونية ضد المعتدي، مطالبين حكومة إقليم كوردستان بالتصدي لأي "أيدٍ تخريبية" تسعى لإثارة الفتنة بين المكونات.

كما أشاروا إلى أن شخصيات دينية من مختلف المكونات، بما في ذلك المسيحيون والإيزيديون والكاكائيون، تواصلوا معهم وأعربوا عن تضامنهم ودعمهم لحماية المقدسات. وأثنى علماء الدين على سرعة استجابة قوات الآسايش في اعتقال المتهم، مطالبين بإنزال أقصى العقوبات بحق مرتكبي هذه الأعمال التخريبية.