جنرال أميركي: نحن مستعدون لاستئناف الحرب

أربيل (كوردستان 24)- أعلن موقع "أكسيوس" الإخباري، نقلاً عن رئيس أركان الجيش الأمريكي دان كين، أن القوات الأمريكية باتت في حالة تأهب قصوى لاستئناف العمليات القتالية الكبرى ضد إيران في أي لحظة.

تأتي هذه التصريحات، الصادرة اليوم الثلاثاء 21 نيسان/أبريل 2026، كمؤشر على توجه واشنطن لاستئناف خيار القصف الجوي في حال تعثر الوصول إلى اتفاق سياسي مع انتهاء أمد الهدنة الحالية.

في سياق متصل، شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على صرامة الموقف الأمريكي، محذراً من "تبعات تدميرية" في حال انقضاء مهلة الهدنة ليل الثلاثاء دون اتفاق، حيث أشار إلى استعداد بلاده لشن حملة جوية مكثفة.

وجدد ترامب تأكيده على أن الهدف الاستراتيجي للإدارة الأمريكية يظل منع إيران من حيازة السلاح النووي بشكل نهائي.

وحول مفاوضات "إسلام آباد" المرتقبة، أبدى ترامب عدم اكتراثه بمستوى المشاركة الإيرانية، مؤكداً أن واشنطن سترسل وفدها بقطع النظر عن حضور طهران من عدمه.

من جانبها، أفادت وكالة "أسوشيتد برس" نقلاً عن مصادر باكستانية، بأن الجولة الثانية من المفاوضات ستشهد مشاركة رفيعة المستوى تتمثل في نائب الرئيس الأمريكي "جي دي فانس" ورئيس البرلمان الإيراني "محمد باقر قاليباف".

وعلى الجانب الآخر، أكدت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن القوات المسلحة في البلاد رفعت جاهزيتها للتعامل مع احتمالات العودة إلى مربع المواجهة العسكرية.

واتهمت المصادر الإيرانية واشنطن بتبني مطالب "غير منطقية"، معتبرة أن استمرار الحصار البحري على الموانئ الإيرانية يمثل "إعلاناً للحرب" ويقوض المساعي الدبلوماسية الرامية لإرساء السلام.

وتترقب الأوساط الدولية الساعات القليلة القادمة التي تفصل عن نهاية مهلة الأسبوعين المتفق عليها للهدنة، في وقت يتوجه فيه الوفد الأمريكي الذي يضم فانس وكوشنر وويتسوف إلى باكستان، وسط أجواء من التوتر المحموم في مضيق هرمز وتبادل للتهديدات المباشرة التي ألقت بظلالها على فرص تمديد وقف إطلاق النار.