إيران تُعلن أن الضربات الأمريكية على مواقع الرادار تُشكل "انتهاكًا صارخًا" لوقف إطلاق النار

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أربيل (كوردستان24)- أدانت إيران بشدة الضربات الأمريكية على مواقع الرادار والمراقبة الساحلية في جنوب إيران، واصفةً الهجوم بأنه "انتهاك صارخ" لوقف إطلاق النار الهش بين واشنطن وطهران.

وأفادت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت 6 حزیران/یونیو 2026، بأن الضربات استهدفت منشآت في منطقتي سيريك وجزيرة قشم، "المُكلّفة بحماية حدود البلاد وضمان أمن الملاحة في الممرات المائية الدولية".

وصرحت القيادة المركزية الأمريكية بأن قواتها قصفت مواقع رادار المراقبة في المنطقة "للدفاع ضد أي هجمات بحرية أخرى" بعد أن أطلقت إيران طائرات مُسيّرة باتجاه مضيق هرمز.

وذكر بيان وزارة الخارجية الإيرانية أن "الوزارة وصفت الهجوم بأنه انتهاك صارخ لوقف إطلاق النار المُبرم في 8 نيسان/أبريل، وعمل عدواني عسكري ضد سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووحدة أراضيها".

وأشارت الوزارة إلى أن الضربات الأخيرة تُشير إلى أن واشنطن "تفتقر إلى الإرادة لخفض التوترات"، وأنها جزء من "نمط أوسع من السلوك العدائي والاستفزازي من جانب الولايات المتحدة تجاه إيران".



المصدر: وکالات