البدء بمعاملات الطابو في حدود منطقة بنصلاوة

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت المديرية العامة للبلديات في أربيل عن بدء مرحلة جديدة من إجراءات معاملات الأراضي الخاصة بالموظفين. وكشف المدير العام للبلديات أن 400 موظف في حدود منطقة بنصلاوة يمكنهم المباشرة بالإجراءات القانونية لتسجيل أراضيهم (الطابو).

وصرح المدير العام لبلديات أربيل، مريوان حاكم هادي، لـ "كوردستان 24" اليوم السبت، 6 حزيران/يونيو 2026، بأن عملية توزيع الأراضي على الموظفين قد دخلت مرحلة جديدة. وأشار إلى أنه بعد نشر الأسماء الخاصة بحدود منطقة بحركة، يتم الآن نشر أسماء 400 موظف آخرين من المستفيدين من قطع الأراضي ضمن حدود رئاسة بلدية بنصلاوة.

وأضاف المدير العام للبلديات: "لقد أكملنا كافة الاستعدادات لاستقبال الموظفين الذين وردت أسماؤهم، وذلك لغرض تدقيق المعاملات وإتمام الإجراءات القانونية".

وتأتي هذه الخطوة في إطار قرار حكومة إقليم كوردستان لتوزيع قطع الأراضي على الموظفين المستحقين، ومن المقرر في المراحل القادمة الإعلان عن أسماء أخرى في مناطق مختلفة من محافظة أربيل، ليتسنى للموظفين استلام السندات القانونية لأراضيهم وإتمام معاملات الطابو الخاصة بهم.

وكان رئيس بلدية ناحية بحركة، ماموند عبد الوهاب، قد صرح لشبكة "كوردستان 24" يوم الأربعاء، 3 حزيران/يونيو 2026، قائلاً: "لقد اكتملت كافة الاستعدادات لبدء عملية تسجيل الأراضي الموزعة (الطابو)، وسيتم يوم السبت الإعلان عن أسماء الوجبة الأولى من الموظفين والتي تضم 500 شخص، لغرض مراجعة البلدية والبدء بإجراءات معاملاتهم".