السليمانية.. انطلاق فعاليات "ليالي السينما الفرنسية"

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أربيل (كوردستان24)- تحت شعار "مكان تُبث فيه الحياة في القصص من خلال السينما"، تنطلق فعاليات "ليالي السينما الفرنسية" في السليمانية بدار عرض "سيتي سينما".

وصرح السينمائي ورئيس منظمة "زويا للثقافة"، دانا كريم، لشبكة "كوردستان 24" اليوم السبت، 6 حزيران/يونيو 2026، قائلاً: "إن استئناف ليالي السينما الفرنسية في السليمانية، بعد فترة من الانقطاع، يأتي كخطوة جديدة لتنشيط الحياة الثقافية والفنية في المدينة. هذا المشروع الذي نجح خلال السنوات الماضية في حجز مكانة خاصة له لدى عشاق السينما والفن، يعود الآن بموسم جديد وبرنامج مختلف ليقدم السينما للجمهور بوصفها لغة إنسانية مشتركة".

وأضاف دانا كريم: "ليالي السينما الفرنسية في السليمانية ليست مجرد عروض للأفلام، بل هي مشروع ثقافي يسعى لبناء جسور التواصل بين الثقافات من خلال الفن السابع. يركز هذا البرنامج باستمرار على التعريف بالنتاجات السينمائية العالمية، وخاصة الأفلام التي تطرح قضايا إنسانية واجتماعية وثقافية تفتح باباً للنقاش وتبادل الأفكار".

وحول أهمية السينما، قال رئيس المنظمة: "السينما تتعدى كونها وسيلة للترفيه؛ إذ يمكنها أن تكون سبيلاً لفهم حياة الآخرين، والتعرف على الثقافات المختلفة، وخلق حوار حي بين الأفراد والمجتمع. ولهذا السبب، تسعى ليالي السينما الفرنسية لتوفير مساحة مفتوحة لكل المهتمين باستكشاف عالم الفن السابع والثقافة العالمية".

وأشار دانا كريم إلى أن "ليالي السينما الفرنسية تُقام بدعم من المعهد الفرنسي في أربيل، وتنظمها مؤسسة زويا للثقافة. وقد أكد الجانبان على التزامنا بالاستمرار في دعم الأنشطة الفنية والثقافية، وإيجاد آفاق جديدة لتطوير الثقافة السينمائية في إقليم كوردستان".

وعن تفاصيل البرنامج، ذكر رئيس المنظمة: "من المقرر عرض مجموعة مختارة من الأفلام الفرنسية والأوروبية خلال الفترة القادمة، وستترافق بعض هذه العروض مع جلسات نقاش وحوار خاصة تجمع المهتمين والمختصين في مجال السينما، لكي لا يقتصر دور الجمهور على المشاهدة فقط، بل ليكونوا جزءاً من الحوار والتحليل ونقل الرسائل التي تحملها الأفلام".

ومن المقرر أن تبدأ أولى فعاليات هذا الموسم الجديد يوم الأربعاء، 10 حزيران/يونيو 2026، بعرض الفيلم الفرنسي "En Fanfare" بدار عرض "سيتي سينما" في السليمانية.