تربية كوردستان توحد الهوية البصرية للمدارس

أربيل (كوردستان 24)- تستعد وزارة التربية في إقليم كوردستان لإطلاق مشروع تنظيمي شامل يهدف إلى توحيد اللوحات التعريفية والشعارات في كافة المدارس والمراكز التعليمية، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ الفعلي مع انطلاقة العام الدراسي المقبل.

إنهاء "العشوائية البصرية"

ويأتي هذا القرار الوزاري لإنهاء حالة التنوع غير المنظم في الشعارات واللوحات التي تشهدها بعض المدارس حالياً، وضمان صياغة هوية بصرية موحدة ومنظمة تعكس النظام التربوي العام في الإقليم، وتضع حداً للتداخلات والأخطاء البروتوكولية التي نتجت سابقاً عن غياب التنسيق الموحد.

تصاميم تعكس الهوية الوطنية

وفي هذا السياق، أكدت جميلة علي، وهي مديرة إحدى المدارس، على أهمية هذه الخطوة قائلة: "توحيد اللوحات التعريفية مشروع مهني بامتياز، إذ تعتمد التصاميم الجديدة شعار وزارة التربية وشعار حكومة إقليم كوردستان إلى جانب شعار المدرسة الخاص".

وأضافت أن هذه اللوحات "ستضفي طابعاً مؤسساتياً موحداً على جميع المراكز التعليمية، مع مراعاة ألوان علم كوردستان التي تحمل رمزية خاصة في المنظومة التربوية".

تحديث يواكب المستجدات

من جانبه، أوضح المدير العام لتربية أربيل، لقمان سعيد، الأسباب التقنية وراء هذا التغيير، مشيراً إلى أن التصميم الجديد جرى اختياره ليعبر بدقة عن هوية الوزارة وقيمة القراءة والتعلم.

وقال سعيد: "الشعار السابق كان ذا طابع عام، بينما ننتقل الآن إلى تصاميم محدثة تضمن إدراج الشعارات المعتمدة رسمياً من الوزارة. نحن في عملية مراجعة وتحديث مستمرة لمواكبة كافة المستجدات التربوية".

أكثر من 1600 مركز مشمول في أربيل

ومن المقرر أن تشمل عملية التغيير طيفاً واسعاً من المؤسسات التعليمية. ففي نطاق المديرية العامة لتربية أربيل وحده، سيتم تغيير لوحات 1636 مركزاً تعليمياً، تتنوع ما بين:

• رياض الأطفال والمدارس الأساسية والثانوية.

• مراكز التعليم السريع ومحو الأمية.

• المدارس المهنية والمجمعات التعليمية.

وتهدف الوزارة من خلال هذا الجدول الزمني إلى ضمان إتمام كافة التجهيزات الفنية واللوجستية قبل قرع جرس الحصة الأولى في العام الدراسي الجديد، لتظهر المؤسسات التعليمية بحلة تنظيمية موحدة تعزز الهيبة المؤسساتية للقطاع التربوي.

تقرير : شيماء بايز – كوردستان24 – اربيل